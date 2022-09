“Dopo una settimana di incertezze, grazie alla Lega, è arrivato l’accordo tra gruppi parlamentari e governo sul Superbonus che sblocca l’iter del dl Aiuti bis. A mettere d’accordo tutti è stato, infatti, l’emendamento presentato dal nostro sottosegretario al Mef, Federico Freni”. Così Dario Giagoni, commissario Regionale Lega Sardegna per Salvini Premier e candidato al collegio uninominale camera Nord Sardegna.

“Grazie a questo – prosegue l’esponente leghista -, e all’impegno del nostro segretario federale Matteo Salvini che ha mediato affinché tutte le forze politiche saranno certezze per chi compra i crediti, così le aziende respirano e il lavoro riparte. Ancora una volta la Lega ha dato prova di grande responsabilità e concretezza”.

“Con questo provvedimento abbiamo mirato a salvaguardare le imprese oneste, rimaste bloccate dalle criticità emerse, sbloccando le cessioni dei crediti ed escludendo la responsabilità di chi è stato coinvolto in violazioni in modo inconsapevole. Dopo questo importante risultato – conclude Giagoni – ora andiamo avanti spediti in provvedimenti concreti contro il caso bollette”.

