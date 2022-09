“Grazie ad un emendamento di Forza Italia approvato in Commissione, si apre la strada affinché le aziende della Sardegna produttrici di alluminio, operanti nell’area Portovesme-Portoscuso, possano accedere al tavolo relativo alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate dalla società SACE S.p.A”. Lo hanno dichiarato Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia e il senatore azzurro Emilio Floris.

“Questo è un passo rilevante, fortemente sostenuto da tutta la nostra squadra regionale e parlamentare, e che apre la strada a nuove soluzioni per il polo industriale. Ora è fondamentale affrontare con uguale determinazione il nodo-energia, vitale per il futuro della produzione industriale e per tutto il tessuto economico-sociale isolano”.

