Oggi è alla Corte d’Assise di Cagliari è iniziato il processo contro Masih Shahid, il 30enne pakistano che ha ucciso l’11 maggio 2021 a Tortolì il 19enne Mirko Farci intervenuto per salvare la vita alla madre Paola Piras.

Come già anticipato, i giudici avevano rigettato la richiesta del rito abbreviato da parte degli avvocati difensori che chiedevano anche che venisse eliminata l’accusa di premeditazione. Decisione che, si ipotizza, potrebbe averlo spinto al tentato suicido in cella lo scorso aprile.

L’uomo è già stato condannato per stalking e maltrattamenti nei confronti della ex compagna: un filone di indagini parallelo a quello per omicidio.

