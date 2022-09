Alessandra Todde spara a zero contro il Partito Democratico durante un incontro con lavoratori e cittadini sardi a Cagliari.

Nel mirino della viceministra al Mise e vicepresidente del M5S c’è la strategia delle alleanze del PD: “Dopo le affermazioni incredibili di Letta su Bonelli e Fratoianni, finti alleati che non faranno mai parte di un eventuale governo a guida PD – obietta Todde – mi sembra evidente che l’attuale dirigenza Dem non abbia alcuna intenzione di costruire un percorso con le forze progressiste”.

“Quindi con chi si coalizzerebbe Letta? Con Calenda e Renzi, neoliberisti, o con la destra conservatrice?”. Questi i dubbi di Alessandra Todde, che sgombra il campo da possibili alleanze o coalizioni post-elezione: “Il campo largo di Letta, fino ad oggi, non ha espresso alcun contenuto politico e programmatico condiviso. Una cosa la possiamo dire con forza, a testa alta. Il Movimento 5 Stelle non sottoscrive accordi elettorali. A noi interessano i temi, non le poltrone o i minestroni”.

(Foto credit: Pagina Facebook Ufficiale Alessandra Todde)

