Allarme incendi, gemellaggio tra regioni Sardegna, Lombardia e Sicilia

Si consolida la collaborazione interregionale in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi (AIB) tra la Lombardia, la Sardegna e la Sicilia. Regione Lombardia ha annunciato l’invio di ben 236 volontari lombardi verso le regioni del Sud Italia, un’iniziativa che segna un aumento del 50% nelle adesioni rispetto al 2024.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Sicurezza e Protezione Civile di Regione Lombardia, prevede che 36 volontari siano destinati alla Sicilia, dove saranno ospitati nel Comune di Calatafimi Segesta (TP). La quota maggiore, ben 200 volontari (un numero in costante crescita), sarà impiegata in Sardegna. Questi ultimi saranno distribuiti su 12 campi base strategici: Assemini (CA), Bauladu (OR), Bonorva (SS), Golfo Aranci (SS), Isili (SU), Santa Teresa di Gallura (SS), Sant’Andrea Frius (SU), Santu Lussurgiu (OR), Senorbì (SU), Sinnai (CA), Tempio Pausania (SS) e Villaputzu (SU).

Questo “gemellaggio” rafforza la capacità di risposta alle emergenze incendi, mettendo a disposizione risorse umane specializzate in supporto alle flotte e ai corpi regionali già operativi.

