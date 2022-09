Cagliari non poteva chiedere di meglio ospitando la Coppa Europa di scherma. L’evento si terrà al PalaPirastu l’8 e il 9 ottobre e nel novero delle squadre italiane che parteciperanno spuntano una pioggia di medaglie olimpiche, mondiali ed europee.

Le Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato, cercheranno il trofeo in tre specialità. Nella spada femminile, il quartetto della polizia sarà guidato da Alberta Santuccio, bronzo a squadre alle Olimpiadi di Tokyo e argento agli ultimi Europei e ai Mondiali. Nel Fioretto femminile spazio ad Alice Volpi (tre titoli mondiali, tre europei e un bronzo olimpico in carriera). La sciabola femminile schiererà la due volte campionessa italiana Sofia Ciaraglia con Martina Criscio (un oro mondiale a squadre a Lipsia 2017).

Nella spada femminile sarà presente anche la squadra dell’Esercito, che proverà a difendere la Coppa da campione uscente con Mara Navarria, campionessa del mondo di Wuxi 2018 e bronzo a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Carabinieri presenti nel fioretto maschile e femminile. Nel primo, da campioni italiani, col quartetto condotto dal veterano Andrea Cassarà (2 ori olimpici, 8 titoli mondiali e 10 europei in carriera). Nel secondo con due atlete pluridecorate come Arianna Errigo (un titolo olimpico, 9 mondiali e 12 europei in carriera) e Martina Batini (tre titoli mondiali e altrettanti europei in carriera).

Ciliegina sulla torta, per il pubblico cagliaritano, la presenza di Daniele Garozzo, campione olimpico a Rio 2016 e argento individuale a Tokyo 2020. L’atleta siciliano competerà infatti nella prova di fioretto maschile con le Fiamme Gialle. Con lui in pedana ci sarà anche Giorgio Avola (1 titolo olimpico, 4 mondiali e 4 europei).

(Foto credit: Bizzi / Federscherma)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it