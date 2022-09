“Il trasporto aereo in Sardegna è lasciato allo sbando” è la reazione del segretario regionale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca alla notizia dell’abbandono di Volotea e di Ita a due mesi dalla scadenza del bando sulla continuità territoriale.

Questo fatto mette ulteriore incertezza su quella che sarà la stagione estiva del 2023. Per questo Zonca invita il presidente Solinas ad “attivare immediatamente un tavolo di confronto: è indispensabile trovare un nuovo modello di continuità territoriale e fare chiarezza sul futuro degli scali sardi”.

Il sindacato è favorevole ad un sistema aeroportuale che non metta gli scali sardi in concorrenza ma li gestisca con la massima trasparenza sotto la regia dell’istituzione regionale. “E’ in gioco il futuro dei dipendenti degli aeroporti che non possono avere questa incertezza dopo tutti sacrifici fatti durante la pandemia – afferma Zonca – Lo sviluppo degli aeroporti e la stabilità dei dipendenti che lavorano negli aeroporti sono di fondamentale importanza”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it