La sconfitta del Cagliari col Bari non ha tolto la bellezza di una bella pedalata collettiva. Un centinaio di persone hanno infatti partecipato alla “Pedalata rossoblù” organizzata dal Cagliari Calcio in collaborazione con la FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Cagliari) in occasione della “Settimana Europea della Mobilità Sostenibile”.

“Il risultato sul campo non ha sorriso al Cagliari ma tutto il resto è stato semplicemente bellissimo” è il commento della FIAB Cagliari, “È la prima volta che più di 90 persone si recano allo stadio in bicicletta. Il bike parking era strapieno. Grazie al Cagliari Calcio per la collaborazione. Facciamo in modo che non sia un’iniziativa spot ma che si possa ripetere con continuità“.

La carovana si è ritrovata in mattinata in piazza Giovanni XXIII ed ha percorso le strade cittadine sino a raggiungere lo stadio. L’obiettivo era quello di promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto ecologici e favorire la mobilità attiva.

(Foto credit: pagina Facebook FIAB)

