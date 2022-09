Oltre 400 tra corridori e camminatori hanno partecipato stamane, domenica 18 settembre, all’ottava edizione della Mezza Maratona del Giudicato di Oristano – L’Orto di Eleonora.

A tagliare per primo il traguardo della 21 chilometri in via Duomo è stato il favoritissimo Oualid Abdelkader (1h11’27”) del Cagliari Marathon Club, già vincitore in altre occasioni dello stesso genere in Sardegna. Secondo assoluto Omar Gessa (1h14’37”) dell’Atletica Pula, terzo invece Simone Pulina (1h15’44”) dell’Atletica Ichnos Sassari.

Tra le donne a spuntarla è stata invece Raimonda Nieddu (1h19’25”) del Gruppo Sportivo Lammari. Alle sue spalle sono arrivate Elisabetta Orrù (1h22’45”) della società Cagliari Atletica Leggera e Giulia Porcu (1h27’30”) dell’Atletica Orani.

Circa la metà degli iscritti – tanti camminatori e alcuni corridori – ha scelto invece percorso breve di 5 chilometri, quest’ultimo non competitivo, promosso dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano in occasione della Settimana europea della mobilità.

