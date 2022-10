Un recente rapporto europeo realizzato da Ketchum Research and Analytics ha stabilito che nel 2022 c’è una crescente importanza della cura di sé come priorità e attenzione alla sostenibilità delle azioni quotidiane.

Guardando nello specifico all’Italia, l’indagine rileva che dopo la pandemia il 30% degli italiani ha dovuto fare i conti con umore basso e sensazione di tristezza e ha sentito la mancanza di almeno un “grande momento” (come vacanze, matrimoni, fidanzamenti, feste di laurea…). Allo stesso tempo, però, il 63% degli intervistati si è reso conto che, in assenza di questi “grandi momenti”, sono state proprio le piccole cose di tutti i giorni a farli sentire felici.

La ricerca rileva anche che il 59% degli italiani preferisce spendere tempo e risorse per migliorare il proprio benessere sia mentale che fisico.

“Questo rapporto mostra che durante questi anni di pandemia c’è stato un cambiamento fondamentale nel modo in cui cerchiamo di migliorare la nostra quotidianità. Non c’è più necessariamente quel bisogno di grandi gesti o grandi momenti” ha commentato Alessandro Castronovo, Senior Director P&G per l’Italia.

