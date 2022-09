“Attaccante formidabile, capitano rossoblù. Oggi Club Manager al servizio della squadra. Tanti auguri, Roberto!”. Così il Cagliari ha voluto omaggiare Roberto Muzzi, uno dei bomber rossoblù più amati di tutti i tempi, nel giorno del suo 51° compleanno.

Muzzi arriva a Cagliari nel novembre del 1994 ed entra subito nel cuore dei tifosi totalizzando 12 reti nella sua prima stagione. Nel 1995-96 il bottino è magro, solo 3 gol in Serie A. Nel 1996-97 forma una coppia d’attacco formidabile con Sandro Tovalieri, trascinando il Cagliari, con un memorabile gol al Milan, allo (sfortunato) spareggio col Piacenza.

Durante l’anno di purgatorio in Serie B Muzzi esplode definitivamente, segnando 17 volte in campionato e trascinando i rossoblù in una cavalcata trionfale verso il ritorno in massima serie, dove si conferma bomber implacabile nella stagione 1998-99 con ben 16 gol.

Ecco una raccolta di tutti i gol di Roberto Muzzi con la maglia del Cagliari.

(Foto credit: Cagliari Calcio)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it