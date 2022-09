Una regata per sensibilizzare la cittadinanza alla lotta e alla cura dei tumori femminili. Questo lo scopo della manifestazione “Sail for Women”, giunta quest’anno alla terza edizione e che si terrà, condizioni meteo permettendo, dal 23 al 25 settembre nel Golfo degli Angeli.

La tre giorni di vela e mare è stata organizzata da Salute Donna Onlus in collaborazione con l’associazione Armatori Vela d’Altura Sardegna (AVAS) e con il patrocinio del Comune di Cagliari.

Con i fondi raccolti dall’evento è previsto l’acquisto di un dermografo, attrezzatura medica che verrà utilizzata per la ricostruzione mammaria negli ospedali dell’Isola. Tutte le pazienti ne potranno beneficiare gratuitamente e verranno anche finanziati corsi di formazione specifici per il personale medico e infermieristico. Previsto anche l’acquisto di un dispositivo per realizzare protesi del capezzolo identiche a quello delle pazienti. “In questo modo verrà data alle donne la possibilità di scegliere come completare la ricostruzione del seno – ha affermato Rita Grazietti, responsabile di Salute Donna Onlus Sardegna – un obiettivo che finalmente raggiungeremo, in forma gratuita, anche qui in Sardegna”.

La vela diventa dunque strumento per ritornare alla normalità dopo un evento traumatico come la malattia oncologica, come conferma la Dott.ssa Francesca Bruder, oncologa e responsabile scientifica di Salute Donna Sardegna: “Sono noti gli effetti benefici della pratica della vela sulla riconquista di un equilibrio psico-fisico delle pazienti. Tenere il timone della barca è come riprendere in mano la propria vita, gestire le vele e ripartire per andare avanti”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it