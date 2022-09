Un nuovo avviso di allerta di codice giallo per maltempo è stato diramato in queste ore dalla Protezione Civile. L’allarme di criticità ordinaria per rischio idrogeologico e per temporali è scattato alle 14 del pomeriggio e durerà fino alle 24, confermando l’instabilità della giornata odierna. Sono infatti previsti nelle prossime ore rovesci e temporali sparsi distribuiti irregolarmente sui settori centro meridionali e possibili fenomeni di forte intensità su Campidano e settore occidentale del Golfo degli Angeli.

“L’allerta gialla sintetizza uno scenario previsionale caratterizzato da elevata incertezza non precludendo quindi precipitazioni localmente di forte intensità”, evidenzia il meteorologo Matteo Tidili che conferma un ulteriore “peggioramento di stampo autunnale tra il week end e l’inizio della prossima settimana”.

Il comunicato della Protezione Civile prevede, riferendosi alla giornata di oggi, “possibili temporali forti isolati ai quali potranno essere associati forti raffiche di vento e fenomeni grandinigeni”.

Ma l’esistenza di un’allerta meteo, soprattutto nella mattinata odierna, ha suscitato molte lamentele da parte dei cagliaritani. E’ lo stesso meteorologo Tidili che in un post su FB racconta l’episodio accaduto oggi in un bar cagliaritano in cui un uomo ha manifestato in maniera eclatante la sua rabbia per l’allerta gialla, visto che fuori non pioveva e c’era il sole. Molti inoltre hanno pubblicato sui social battute sarcastiche sul tema.

“E’ assurdo e inconcepibile che nel 2022 esista ancora gente in grado di lamentarsi per l’allerta meteo”, si sfoga sul web Tidili, stigmatizzando atteggiamenti che “denotano totale ignoranza in materia che, tra l’altro, si limita alla semplice comprensione del significato di allerta codice giallo nella quale, è ben scritto, sono possibili temporali localizzati di forte intensità senza escludere quindi localizzati fenomeni di erosione, frane superficiali, colate detritiche, ruscellamento e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori”.

“Si ricorda che in caso di allerta gialla (ma anche arancione) lo scenario è soggetto ad elevata incertezza previsionale”, scrive l’esperto. “L’approccio corretto, più che lamentarsi del sole che splende in giardino con l’allerta in atto, sarebbe quindi chiedersi se e dove sta piovendo ed eventualmente con quale intensità”.

