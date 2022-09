Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu ha voluto rendere omaggio alla Lega Navale di Cagliari nel giorno del 120° anniversario della sua fondazione.

Nell’Aula Consiliare del Comune di Cagliari, il primo cittadino ha ospitato l’Ammiraglio Giuseppe La Rosa, Commissario Straordinario della sezione cagliaritana della Lega Navale e il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Massimo Deiana.

“La storia della città e dell’Amministrazione – ha commentato Truzzu – è legata indissolubilmente a quella delle Lega Navale che ha sempre rivestito un ruolo importante. Intento, che è anche una nostra sfida, di ricostruire il rapporto della città con il mare”.

L’Ammiraglio La Rosa, prima del suo intervento, ha voluto ricordare Efisio Mazzei, un socio scomparso proprio il giorno prima del centoventesimo compleanno della sezione cagliaritana, per poi parlare del lavoro quotidiano della Lega Navale: “Operiamo sul mare sotto vari aspetti: la protezione dello stesso, la diffusione della cultura del mare e le varie discipline sportive che si possono tenere in acqua. Questo significa che con l’Amministrazione abbiamo un obiettivo comune: diffondere la cultura del mare e fare in modo che il mare sia protagonista di questa città. Faremo del nostro meglio perché questo avvenga”.

Prima dei saluti finali e del brindisi ai centoventi anni della Lega Navale di Cagliari, il Commissario Straordinario ha consegnato alcune benemerenze ai soci che possono vantare più di cinquant’anni di appartenenza alla Lega. A ricevere la pergamena sono stati Giorgio Sanna, Giorgio Siddi e Karin Riccetto, oltre a Gabriele Loi per la sua attività agonistica. Un riconoscimento per essere socio fin dal 1902, è andato anche al Comune di Cagliari, con il Sindaco Paolo Truzzu che ha ricevuto una targa celebrativa dall’Ammiraglio Giuseppe La Rosa.

