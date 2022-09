Colpo di mercato in casa Torres: dopo una lunga trattativa è stato raggiunto l’accordo tra i rossoblù e l’esperto attaccante Stefano Scappini. Il centravanti classe ’88 ha firmato nelle scorse ore un contratto che lo legherà alla Torres sino al termine della stagione.

Abile di testa, punto di riferimento in area e bravo a sfruttare e finalizzare cross e assist, Scappini aggiungerà non solo centimetri e chili al reparto offensivo dei sassaresi, ma anche e soprattutto gol. Sono infatti 116 le reti segnate dal bomber in oltre 300 presenze in Lega Pro e 7 quelle realizzate in Serie B.

Si tratta di un giocatore di qualità indiscussa che, secondo il DS Andrea Colombino, potrà integrarsi alla perfezione nei meccanismi e nel gruppo di mister Alfonso Greco.

(Foto credit: pagina Instagram Stefano Scappini)

