Dal Ministero alla Sanità è arrivato il via libera, su richiesta, alla possibilità per tutti gli over 12 di poter richiedere la quarta dose con i nuovi vaccini bivalenti. Per gli immunodepressi invece, in pieno accordo con i propri medici, ci sarà la possibilità di fare la quinta dose.

Sono queste le due novità arrivate con la nuova circolare del Ministero. I nuovi vaccini, viene spiegato, possono indistintamente “ampliare la protezione contro diverse varianti e aiutare a mantenere una protezione ottimale contro la malattia COVID-19″.

Da lunedì saranno disponibili 6 milioni di dosi dei due vaccini bivalenti, dedicati alle quarte dosi di fragili, over 60 oltre che per chi, tra gli over 12, non ha fatto ancora la terza dose.

Dunque chi vuole fare la quarta dose, anche tra gli under 60, lo potrà fare prenotando la somministrazione all’hub oppure dalla farmacia o dal medico di famiglia. Non si potrà però scegliere il tipo di vaccino ma si dovrà “accettare” quello disponibile, somministrato o meno in base al proprio stato di salute.

