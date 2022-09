Salute, stili di vita, bullismo, robotica, biologia, farmaci anticancro. E poi, antimateria, fisica delle particelle, sicurezza in mare, esperimenti, laboratori per i bambini, astronomia e interfaccia uomo-macchina. Sono queste le tematiche al centro di una cinquantina gli appuntamenti in programma per la giornata di venerdì 30 settembre all’Orto botanico di Cagliari.

L’evento celebra la ricerca e il suo “ruolo fondamentale nella società, perché contribuisce a garantire lo sviluppo sociale ed economico”. A dirlo l’assessora Marina Adamo intervenuta stamani alla presentazione dell’evento ospitata proprio nel grande giardino ottocentesco, a ridosso del dipartimento universitario di scienze ambientali, tra l’Anfiteatro romano, l’Orto dei Cappuccini e la Villa di Tigellio. Luciano Colombo, prorettore per la Ricerca scientifica, ha spiegato nei dettagli il calendario degli eventi in programma e quello di pre-eventi, in presenza e da remoto, previsi durante tutto il corso della manifestazione. “Viviamo nella società della conoscenza e si compete per l’eccellenza. Il messaggio che deve passare tra i più piccoli e gli universitari – ha concluso la rappresentante della Giunta comunale – è che bisogna coltivare la curiosità dei nostri studenti. Con curiosità e passione si studia, si sperimenta e si raggiungono grandi risultati e soddisfazioni”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it