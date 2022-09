“Le surreali dichiarazioni di oggi del presidente della Regione sull’esito delle elezioni politiche in Sardegna confermano che vive in una realtà parallela”. È la critica che Laura Caddeo, consigliera regionale del gruppo Liberi e Uguali Sardigna – Articolo 1 – Demos – Possibile, rivolge a Christian Solinas in una nota.

La consigliera, esponente del partito Demos, non accetta che il presidente abbia dato la colpa all’opposizione per la poca collaborazione in Consiglio Regionale durante le sue dichiarazioni post voto: “Suscita anche sconcerto – dice Laura Caddeo – il richiamo all’opposizione incapace di proposte. In questi tre anni, il presidente della Regione è rimasto asserragliato nel bunker di Villa Devoto ed è venuto poche e sparute volte in Consiglio regionale. Non ha cognizione dell’azione delle opposizioni, delle tante proposte di legge cadute nel vuoto e delle decine e decine di interrogazioni normalmente ignorate dai suoi uffici e lasciate senza risposta”.

Quindi la sferzata sull’attuale momento vissuto dalla giunta a guida centrodestra. “Alla fine dei conti soltanto qualcuno che vive in un mondo parallelo può affermare che questa giunta regionale non si sia mai fermata. Non è colpa del Consiglio regionale, e tanto meno delle opposizioni, se la Sardegna è prigioniera di una paralisi politica e amministrativa devastante per cittadini e imprese: la colpa è della sua incapacità di decidere e agire”.

