Sono in arrivo anche in Sardegna i nuovi sistemi per il monitoraggio flash del glucosio (FGM). La Regione, attraverso l’Ares, ha infatti avviato le procedure per l’acquisto delle nuove tecnologie attraverso un avviso che scadrà il 6 ottobre.

“Come già previsto per i Freestyle, anche i Freestyle 2 – ha dichiarato l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – saranno distribuiti gratuitamente dal sistema sanitario regionale alle persone con diabete secondo le indicazioni dei centri prescrittori dell’Isola. Inoltre, grazie al recente accordo siglato con Federfarma, i dispositivi potranno essere ritirati in tutte le farmacie della Sardegna e non più solo nelle farmacie territoriali delle Asl. Le prime forniture potranno arrivare già a novembre e la precedenza sarà data ai giovani pazienti in età pediatrica”.

Nieddu rimarca il lavoro svolto dalla Consulta regionale per la diabetologia.

“Grazie allo stanziamento iniziale di 4 milioni di euro l’anno, portato a 10 milioni con l’ultima Finanziaria regionale, siamo in grado di garantire la fornitura dei dispositivi per tutte le nuove prescrizioni che dovessero rendersi necessarie e abbiamo anche previsto l’adeguamento tecnologico per tutti i diabetici già in possesso dei dispositivi della precedente generazione”, conclude l’esponente della Giunta Regionale.

