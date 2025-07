La mobilitazione evidenzia la precarietà di circa 130 lavoratori e lavoratrici impegnati negli Uffici per il Processo a Cagliari e 35 a Nuoro

Sit-in a Cagliari e Nuoro, precari in protesta davanti ai Tribunali

I sindacati Fp Cgil, Uil Pa e Usb Pi hanno manifestato oggi a Cagliari e Nuoro per denunciare le gravi carenze di organico e la mancanza di prospettive di stabilizzazione per i precari degli Uffici per il Processo (Upp) presso i rispettivi Tribunali.

A Cagliari, la protesta si è svolta dalle 9:30 alle 11:30 davanti al Tribunale in Piazza Repubblica, con striscioni e bandiere. Contemporaneamente, a Nuoro, i manifestanti si sono radunati dalle 10:00 alle 12:00 davanti al palazzo di giustizia in via Leonardo da Vinci.

La mobilitazione evidenzia la precarietà di circa 130 lavoratori e lavoratrici impegnati negli Uffici per il Processo a Cagliari e 35 a Nuoro. A livello nazionale, sono ben 12.000 le persone che da oltre tre anni prestano servizio in questi uffici senza avere ancora certezze sul proprio futuro lavorativo. La loro incertezza contrasta con il ruolo cruciale che svolgono per il funzionamento della giustizia.

