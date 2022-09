La presenza di un’auto in sosta in un’area sterrata nei pressi di via Serpieri a Cagliari ha fatto insospettire gli agenti della Polizia Locale, che hanno raggiunto il mezzo, su cui sedevano tre persone – due uomini e una donna – per un controllo.

I tre, S.A.S. di 32 anni, A.G. di 33 anni e S.S. di 31 anni, tutti residenti nell’hinterland cagliaritano e con precedenti penali, sono risultati sprovvisti di documenti di riconoscimento. Il veicolo, una Volkswagen Golf, era stato rubato nella stessa mattinata.

Il veicolo è stato sequestrato e i soggetti identificati e denunciati per ricettazione. Durante le fase di perquisizione ad uno dei fermati è stato trovato addosso un coltello da cucina con lama di 10 cm. L’uomo dovrà rispondere davanti a un giudice anche del reato di porto abusivo di arma.

