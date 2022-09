Con quattro “sì” ha superato la fase di Audizioni di X Factor. Grande successo per Martina Baldaccini, giovane cantante di Carbonia che con la sua voce graffiante ha incantato il pubblico e convinto i giudici.

Martina ha interpretato una cover della bellissima canzone “Mi sei scoppiato dentro al cuore” di Mina.

“Credo che tu abbia dimostrato – ha commentato Fedez – quanto sia formativo il palcoscenico più difficile, quello della strada. Quello che ho percepito è una grande verità nella tua voce, come se ci fosse una sofferenza, un graffio nella tua voce. E che quel graffio ci sia anche dentro di te, in qualche modo”.

Sorpresa anche Ambra Angiolini. “Era un disastro annunciato, è una di quelle cover che non si porta – commenta la presentatrice – ma con i tuoi strappi, la tua vocalità, le tue gambette che corrono, il tuo mondo, per me è un’esibizione che mi è scoppiata dentro al cuore, davvero”.

Martina Baldaccini, come si legge nella sua scheda personale sul sito del programma, ha radici punk, successivamente si è avvicinata al blues e a 17 anni ha lasciato la Sardegna per diventare una busker (ossia un’artista di strada) a Londra. In questo modo ha potuto unire le sue passioni più grandi: la musica e i viaggi.

