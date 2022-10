Si era avventurata nel pomeriggio di ieri sui monti di Domus de Maria per un’escursione solitaria. La turista francese di 55 anni, dopo aver percorso un lungo sentiero, non comprendendo bene come ritornare a valle, ha disceso un canalone, andandosi ad infilare in un impluvio dove la vegetazione è fittissima.

Le prime ombre della sera hanno cominciato a preoccuparla, non avendo né acqua né viveri ed essendo vestita in modo piuttosto leggero con scarpe inadatte all’attività di trekking.

Fortunatamente, la turista è riuscita infine a risalire su uno scoglio roccioso dal quale ha chiamato il 112 per chiedere aiuto e, dopo aver inviato la sua posizione all’operatore in servizio nella centrale operativa di via Nuoro di Cagliari, si è riusciti a inidividuare la sua localizzazione.

È stata subito realizzata una squadra mista con i carabinieri di Capoterra e gli agenti delle Stazioni di Pula e Teulada del Corpo forestale di vigilanza ambientale. Questi ultimi in particolare sono riusciti a discendere lungo il percorso compiuto dalla donna, a raggiungerla a valle del canalone, portandola in salvo dopo due ore di strada compiute in condizioni di scarsa luminosità.

