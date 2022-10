Finalmente arrivano i tre punti anche per il Cagliari Primavera. I ragazzi allenati da Filippi hanno superato il Napoli per 2-1 grazie ai gol di Masala e Kourfalidis.

I rossoblù hanno giocato una gara intensa, andando in vantaggio nella prima frazione. Poi la reazione dei partenopei, col gol di Gioielli al 77’ che ha messo in discussione la sfida. Due minuti più tardi è Kourfalidis a rimettere in sesto le cose col raddoppio, portando il Cagliari ad un finale di grande affanno per difendere il 2-1.

Il Cagliari sale a 6 punti in classifica, lascia la zona playout e guarda alla sfida col Lecce del prossimo turno con più tranquillità.

(Foto credit: Cagliari calcio)

