Dal 3 al 9 ottobre 2022 si terrà la settima edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, organizzata da AID (Associazione Italiana Dislessia). Un appuntamento ormai consolidato per diffondere consapevolezza sulla dislessia e gli altri Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e promuovere la conoscenza delle metodologie più efficaci per affrontarli e gestirli.

“Per un mondo senza etichette: inclusione e innovazione” è il titolo scelto per questa edizione, e fa da fil rouge a un articolato programma di eventi gratuiti di formazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale.

Il focus della manifestazione riguarderà la necessità di trovare nuove strade e strategie che abbraccino le diverse esigenze di apprendimento di ciascuno. In Sardegna saranno due gli eventi, entrambi a Sassari.

Primo appuntamento martedì 4 ottobre, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Sassari. In mattinata sarà definito e presentato il Protocollo d’intesa firmato da AID e da UNISS e saranno illustrate le metodologie per una valutazione inclusiva all’università (dalle 9 alle 13). Nel pomeriggio, invece, si analizzeranno le Nuove linee guida e si parlerà di DSA e lingue Straniere, di Metodologia UDL e di Strumenti didattici con Microsoft 365 e Google for education. (dalle 15 alle 19).

Secondo appuntamento giovedì 6 ottobre, dalle ore 16 alle 19 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Sassari, in via Roma. L’incontro è rivolto alle aziende, agli adulti con DSA e alle famiglie, per fornire informazioni utili sulla Legge N. 25 e sul Progetto DSA Progress for Work. Saranno inoltre approfonditi i temi che riguardano l’inclusione in azienda dei lavoratori e degli aspiranti lavoratori con DSA.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it