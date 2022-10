Semifinali e finali saranno ospitate dal PalaPirastu, ma tutto il complesso sportivo di via Monte Mixi diventerà un grande villaggio sportivo in occasione della Coppa Europa di scherma in programma a Cagliari sabato 8 e domenica 9 ottobre. “Un evento di straordinaria importanza” ha confermato il vicesindaco di Cagliari, Giorgio Angius, che è intervenuto alla conferenza stampa di presentazione ospitata oggi, mercoledì 5 ottobre nella Sala del Retablo del Palazzo Civico di via Roma.

“Cagliari non ha mai ospitato un campionato europeo di questo livello – ha proseguito Angius – che può essere paragonato alla Champion’s league nel calcio. Si affronteranno le squadre più forti in Europa e lo spettacolo sarà garantito”.

Quarantotto le compagini provenienti da ventuno paesi diversi con circa duecento atleti in gara, tra i quali spiccano ben sette medaglie d’oro olimpiche.

E con queste premesse non potrà che essere un successo la due giorni in programma a Monte Mixi con il PalaPirastu che sarà allestito per le semifinali e finali mentre, grazie ad un totale di undici pedane, troveranno casa nelle Palestre A e B le fasi eliminatorie.

Cinque le armi in gara (Fioretto maschile e femminile, Sciabola maschile e femminile, Spada femminile) che porteranno a Cagliari non solo gli atleti ma anche gli staff delle varie squadre e alcuni familiari per una presenza totale che si attesta sopra le trecentocinquanta unità.

“Una visibilità turistica importante per noi – ha concluso il vicesindaco – oltre che un nuovo passo di ritorno alla normalità, con gli spalti che finalmente saranno aperti al pubblico”.

E nel villaggio della scherma allestito nel piazzale tra i Palazzetti, sarà possibile, anche per adulti e bambini, cimentarsi con le prove gratuite delle varie discipline, in un contesto che coinvolgerà appassionati, curiosi, ma anche le scolaresche.

“Questa formula – ha spiegato il presidente FIS, Paolo Azzi – nasce da una scommessa italiana fatta dopo la pandemia. Ci si era posti il problema di rilanciare le manifestazioni che incontravano qualche difficoltà organizzativa e abbiamo lanciato l’idea di unificare tutte le prove in una sola sede. È stato facile individuare Cagliari dove si stava già sviluppando un grande progetto sulla scherma che culminerà con il Campionato italiano assoluto, il massimo evento del calendario nazionale e tappa pre-Olimpica. E oggi posso dire che abbiamo vinto questa scommessa”.

L’ingresso alle PalaPirastu e alle Palestre A e B sarà libero e gratuito per tutte le gare.

“Questa manifestazione – ha aggiunto il delegato regionale FIS, Gianmarco Tavolacci – è una delle tappe del percorso già iniziato e che andrà avanti per tutto il quadriennio, finalizzato a far diventare sempre più Cagliari come protagonista della scherma”.

Presenti all’incontro con la stampa anche Maurizio Fuccaro, tra gli organizzatori della manifestazione e il Presidente del Comitato organizzatore dei Mondiali di Scherma “Milano 2023”Marco Fichera.

