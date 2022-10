Cambia la fisionomia della giunta comunale di Cagliari: Andrea Foris, assessore allo sport ed esponente dell’Udc, ha annunciato di aver rassegnato le sue dimissioni. La scelta è arrivata dopo giorni di tribolazioni, dovute anche alla modifica dei rapporti di forza all’interno della coalizione di centrodestra.

“Caro Sindaco, alla luce delle nostre interlocuzioni e preso atto delle nuove maggioranze in Consiglio Comunale sono a rimetterti il mio mandato da Assessore. Colgo l’occasione per ringraziare te, la giunta, il consiglio e tutto il personale dell’ente per la fattiva collaborazione. Grazie. Ad maiora” è stato il suo messaggio riservato ai suoi profili social.

Al suo posto potrebbe subentrare Fioremma Landucci, 67 anni, dirigente medico della Asl di Cagliari.

