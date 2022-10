Nei giorni scorsi, il presidente della Regione Christian Solinas ha annunciato che Fitch aveva promosso la Sardegna con un rating di lungo periodo classificato come BBB+. La ragione? L’Isola ha sostenuto un buon controllo dei conti, capacità di ripagare i debiti e di programmare i fondi europei.

Il Partito Democratico, con una nota, ha spiegato che Solinas e le sue affermazioni sono lontane dalla realtà.

“La surreale conferenza stampa con cui il Presidente Solinas prova a persuadere i sardi del fatto che, col rating di Fitch a BBB+ la Regione Sardegna sia più affidabile, ha dell’inverosimile e certifica la sua distanza siderale dalla vita reale dei sardi e dai drammi patiti dal sistema produttivo isolano per inefficienza dell’azione del governo regionale”.

Il gruppo dei consiglieri regionali del Pd hanno annunciato così una mozione. “I prossimi giorni depositeremo una mozione con la quale chiederemo al Presidente della Regione di venirci a spiegare in Consiglio regionale i termini di questa affidabilità, ma anche per conoscere le iniziative che intenderà intraprendere, per rassicurare della presunta acquisita nuova affidabilità, per esempio, le migliaia di imprese agricole che attendono da anni che le pratiche con i loro contributi, vengano evase. E anche, per conoscere lo stato della spesa di quelle risorse stanziate con urgenza dal Consiglio regionale, e mai arrivate agli operatori economici”.

