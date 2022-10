Una due giorni di grande spettacolo quella vissuta a Cagliari fa schermidori provenienti da tutta l’Europa. La Coppa Europa di scherma ha visto protagonisti i grandi atleti italiani, che hanno portato a casa successi di buon livello.

In particolare, nella seconda giornata si sono viste tantissime scintille in pedana. Nel fioretto femminile, i Carabinieri (Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Sinigalia) hanno battuto le Fiamme Oro (Giulia Amore, Vittoria Ciampalini, Martina Favaretto e Alice Volpi) in finale 45-43.

Fiamme Oro campioni nella sciabola maschile (Luca Curatoli, Luca Fioretto, Riccardo Nuccio, Pietro Torre) grazie al successo per 45-33 contro la C.S. Dinamo Bucharest (RaresAilinca, Cordin Cozmuleanu, Iulian Teodosiu, Paul Ursachi).

Nella sciabola femminile, vittoria dell’Aeronautica Militare (Michela Battiston, Alessia Di Carlo, Rebecca Gargano, Claudia Rotili), che in finale ha superato per 45-38 le Fiamme Oro (Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Eloisa Passaro e Lucia Stefanello).

(Foto credit: Bizzi / Federscherma)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it