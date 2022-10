Alcune persone si sarebbero sentite male nei giorni scorsi durante la loro permanenza all’interno dell’HUB vaccinale della Asl 8 Cagliari. L’assistenza sarebbe stata resa estremamente difficoltosa dall’’assenza di un medico specializzato in rianimazione. Lo denuncia in una lettera aperta ai vertici della Asl 8 l’organizzazione Sindacale FIALS.

“Come noto la struttura in oggetto ha ripreso ad effettuare non meno di circa 500 vaccinazioni giornaliere, pertanto ci si domanda come sia possibile che la figura specialistica del medico rianimatore non sia presente nell’organico del personale sanitario scrivono i segretari provinciali Giampaolo Cugliara e Giampaolo Mascia -. La sua assenza è dovuta ad un esaurimento dei fondi disponibili? Cosa intende fare la direzione generale della Asl 8 Cagliari per ovviare a tale carenza? Perché non si interviene nell’immediato senza aspettare che si ripresentino i fatti sopradescritti, magari con esiti ben più gravi? Il tutto mentre il personale infermieristico ed oss lavora senza sosta per garantire il corretto funzionamento della struttura ed assistere dignitosamente la popolazione che si presenta all’HUB per effettuare la vaccinazione anticovid19, questo malgrado l’assenza di un coordinatore infermieristico in ruolo la cui presenza renderebbe il lavoro sicuramente più efficiente e funzionale”.

La FIALS pertanto, chiede alla Direzione Generale della Asl 8 Cagliari, di accertare la veridicità dei fatti sopradescritti e, nell’eventualità di attivare con estrema urgenza tutti i provvedimenti di propria competenza, al fine di garantire la sicurezza dei dipendenti e della popolazione che afferisce alla struttura.

