“Un parco eolico a Gomoretta sarebbe un vero e proprio ostacolo che metterebbe a serio rischio la candidatura italiana dell’Einstein Telescope in Sardegna”. Anche Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico, si oppone al via libera del Consiglio dei ministri, con giudizio positivo di compatibilità ambientale, al parco eolico nell’altopiano di Gomorreta, nelle aree dei comuni di Bitti, Orune e Buddusò.

Un progetto che prevede l’installazione di 13 aerogeneratori – 84 metri di altezza e 132 metri di diametro – per una potenza nominale complessiva di 45 megawatt.

“Oggi – spiega Deriu – ho chiesto in aula che il Consiglio regionale assuma subito la sua deliberazione su questa decisione del Governo, in netta contraddizione con la candidatura ad ospitare l’Einstein Telescope, per la quale proprio il Governo aveva garantito il totale sostegno, ribadendolo anche pochi giorni fa”.

“I territori dell’area adiacente a Sos Enattos – precisa il consigliere dem – hanno bisogno di una grande tutela acustica, vero punto di forza della candidatura sarda per l’Einstein Telescope. Ecco perché l’eolico a Gomoretta di fatto metterebbe fuorigioco la realizzazione dell’ET, uno dei più importanti progetti di ricerca scientifica al mondo, e che prevede un investimento di ben 2 miliardi di euro”.

“Continueremo ad opporci con tutte le forze ad eventuali parchi eolici che sarebbero deleteri per concorrere a questo progetto che, come detto più volte, rappresenta un’occasione unica per la Sardegna e per l’Italia intera”, conclude Roberto Deriu.

