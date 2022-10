Esclusa la presenza di persone coinvolte nel crollo dell’Aula magna dell’Università in via Trentino a Cagliari. Impegnati nella notte i Vigili del fuoco con squadre USAR (Urban Search And Rescue) e cinofili.

Sono in corso nella mattinata di oggi ancora verifiche tecniche nelle strutture adiacenti e le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

