Un edificio all’interno del Magistero a Cagliari è crollato: si tratta di una struttura che ospita l’aula magna della facoltà di Geologia. Il fatto è accaduto poco prima le 22:00.

A dare l’allarme sono stati gli studenti che alloggiano nella casa dello studente di via Trentino. Non si conoscono ancora le cause del crollo.

Sul posto vigili del fuoco e ambulanze, per capire se sotto le macerie ci siano delle persone. Al momento non sono state rinvenute delle vittime.

A valutare l’entità dei danni anche il Rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola.

