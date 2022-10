ln Liguria, la Techfind Selargius ha rimediato una nuova sconfitta: il La Spezia si è imposto per 63-49. Ma la tegola più pesante riguarda l’infortunio di Alessandra Makurat, che ha rimediato la rottura del tendine d’achille nell’allenamento di venerdì. Per lei stagione finita.

Dopo il terzo turno di campionato, il bilancio giallonero è di due sconfitte e una vittoria.

Parla il coach Simone Righi: “Siamo stati molto condizionati dall’infortunio occorso a Makurat in settimana, non nascondo che sia stato un duro colpo per la squadra. Per quanto riguarda la partita, non siamo partiti con l’energia giusta, abbiamo subìto dai primi due quarti la loro aggressività ed energia. Sono state su tutte le palle vaganti e più efficaci di noi nell’uno contro uno. Nel terzo quarto abbiamo provato a reagire ma La Spezia è stata brava ad amministrare il vantaggio”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it