Con un grande terzo quarto e un parziale di 18-0 la Dinamo Women si scrolla di dosso Moncalieri e conquista la quarta vittoria in campionato su cinque partite, chiudendo il match 83-59.

Importante il ritorno in campo di Makurat, Thomas la migliore in campo: con un buzzer beater ha girato la partita alla fine del 2° quarto. Doppia Doppia invece per Gustavsson (16 punti e 12 rimbalzi).

Il commento del tecnico Antonello Restivo: “La partita è girata nel verso giusto grazie all’atteggiamento che abbiamo avuto, ha fatto la differenza il carattere. A causa delle tante partite ravvicinare eravamo un po’ stanchi sia mentalmente che fisicamente, ma se vogliamo crescere dobbiamo farci l’abitudine. Sono stra-felice per quello che abbiamo fatto“.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it