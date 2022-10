Una coda di centinaia di auto in viale Diaz e viale Colombo, a Cagliari. Per tantissimi automobilisti che ieri mattina e nel primo pomeriggio si dirigevano verso il Poetto, quella che doveva essere una domenica all’insegna del relax, si è trasformata in un vero e proprio incubo.

I lavori in corso che si estendono da via Roma hanno letteralmente paralizzato il traffico portando all’esasperazione gli automobilisti che son rimasti bloccati alla rotatoria del molo Ichnusa. Si è dovuto procedere a passo d’uomo fino a Su Siccu, così come chi ha imboccato per viale Diaz, dove il parcheggio in viale Cimitero he costretto le auto a lunghe attese.

La situazione si è poi normalizzata soltanto nel tardo pomeriggio.

