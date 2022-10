C’è anche Cagliari, insieme a Catania e Rimini, tra le province coinvolte nell’operazione antimafia dei carabinieri “Terra bruciata” contro un clan di Randazzo, che gli inquirenti ritengono sia inserito nella cosca mafiosa Laudani.

Oltre 200 militari in azione per le ordinanze di custodia cautelare emessse dal gip di Catania. Gli indagati sono più di 30, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni e concorso in violazione di domicilio aggravata da violenza sulle cose a mezzo di incendio. Contestata inoltre l’aggravante del metodo mafioso.

Durante le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania, sono stati individuati i componenti del clan mafioso di Randazzo. Tra le ipotesi è emersa quella di scambio elettorale politico-mafioso con riferimento alle elezioni comunali del 2018.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it