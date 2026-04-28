Paura a Cagliari, fiamme nella canna fumaria di un locale: lievi danni interni

Paura nel pomeriggio di ieri nel centro di Cagliari per un incendio scoppiato all’interno di un ristorante in via Vico Barone Rossi. Le fiamme hanno avuto origine dalla canna fumaria del locale, sprigionando in breve tempo una densa colonna di fumo che ha invaso gli ambienti interni della struttura.

I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare i focolai attivi all’interno della condotta e hanno provveduto a ventilare il locale per espellere i fumi. Grazie alla rapidità dell’intervento, i danni sono stati limitati agli ambienti interni del ristorante e non si sono registrate conseguenze strutturali gravi.

Fortunatamente, non risultano persone coinvolte o intossicate. Una volta spento il rogo, il Funzionario di Guardia dei Vigili del Fuoco ha effettuato un accurato sopralluogo tecnico per stabilire le cause esatte dell’incendio e verificare l’agibilità degli spazi interessati. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse dopo circa due ore di lavoro.

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