Neppure in Coppa Italia, l’Olbia riesce a trovare un sorriso. I bianchi infatti sono stati eliminati dalla Coppa Italia di serie C dalla Lucchese: i padroni di casa si sono imposti per 1-0 con un gol al 95′.

Nel primo tempo, l’Olbia approccia bene il match, i reparti si muovono con ordine in compattezza e, nonostante un campo pesante, c’è spazio anche per qualche preziosismo nel palleggio. La prima palla gol capita però sui piedi dei toscani che al 9’ si presenta dalle parti di Van der Want, abile a respingere il tiro rasoterra di Catania.Al 34’ di nuovo Lucchese in avanti: il tiro di Rizzo Pinna viene respinto lateralmente da Van der Want. È il 40’, invece, quando Sueva prorompe per vie centrali e calcia forte con il piede mancino mandando la palla di poco alta sulla traversa.

Nella ripresa l’Olbia tiene bene il campo e dà l’idea di poter far male, ma non trova l’episodio giusto. Al 69’, invece, da un disimpegno errato di Bellodi, Ravasio ha l’opportunità di battere a rete, ma Brignani è superlativo nell’opporsi concedendo solo un corner. L’Olbia è in controllo e anzi riesce a creare un po’ di scompiglio in area rossonera, ma al 94’ il direttore di gara concede un corner per una presunta deviazione su un tiro senza pretese finito sul fondo. È il calcio d’angolo decisivo perché sul traversone in area Maddaloni anticipa tutti e regala il passaggio del turno alla Lucchese.

