Schianto fatale nella strada che porta da Bono a Ozieri: un 30enne di Berchideddu ha sbandato con la sua auto alla fine di una discesa, terminando la corsa contro un terrapieno. Feriti i due giovani che erano con lui, sbalzati letteralmente fuori dalla vettura.

I due ragazzi sono ora ricoverati in ospedale in codice rosso. Per il conducente, nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche vigili del fuoco e forze dell’ordine per i rilievi.

