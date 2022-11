Le partite del Cagliari e delle altre squadre in Serie B saranno trasmesse anche in Australia, Nuova Zelanda e Africa del Sud, grazie ai nuovi accordi tra Helbiz Media e i due partner Athletic Sport Group e Dharma Media Pty Ltd con Globo tv.

Precisamente, i due partner acquistano da Helbiz Media i diritti audiovisivi esclusivi per trasmettere tutte le partite in full HD, in diretta e in differita, oltre agli highlights delle stagioni 2022-2023 e 2023-2024.

“I nuovi accordi con Athletic Sport Group e Dharma Media Pty Ltd rappresentano un ulteriore importantissimo passo nello sviluppo della distribuzione internazionale del Campionato di B includendo interi continenti (Africa e Australia) dove la Serie BKT non era stata mai trasmessa prima”, ha detto il Ceo di Helbiz Media Matteo Mammì.

“Grazie ai nuovi partners di Helbiz Media e della Lega Serie B – ha aggiunto Mammì -, il bacino potenziale di appassionati al nostro Campionato Cadetto si arricchisce di altri milioni di tifosi, che potranno da subito seguire questa stagione avvincente dove competono club prestigiosi e competitivi”.

“Una statistica ha stabilito che sono 300mila le persone che parlano la nostra lingua nel ‘Nuovo Mondo’”, ha commentato Mauro Balata, presidente della Lega B.

“Il dato – ha aggiunto Balata – ci ha motivato, come Lega B, nel perseguire fortemente un accordo che ci permettesse di stare vicino a loro, ai tantissimi tifosi delle nostre squadre e del calcio italiano presenti in quei Paesi. Inoltre saremo presenti anche in Africa, continente che per età e per interesse crescente verso il calcio rappresenta un bacino fondamentale per la crescita della Serie BKT”.

