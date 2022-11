Il Parco dell’Ex Vetreria si espande: nei prossimi mesi un nuovo spazio interno al parco sarà a disposizione della cittadinanza. Si tratta dell’area a ridosso di alcuni palazzi che il costruttore aveva da tempo ceduto al Comune.

“Grazie ad una cessione di privati – spiega in una nota stampa il vice sindaco e assessore del Verde Pubblico Giorgio Angius – verrà aggiunta un’area di oltre 1.500 metri, adiacente alla zona giochi per bambini recentemente rinnovata. Attualmente sono in corso le interlocuzioni tra gli uffici comunali del Servizio Parchi e la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari, per completare i lavori di annessione al parco. Successivamente al rilascio delle necessarie autorizzazioni, l’area entrerà a pieno titolo nella fruizione pubblica degli utenti di questo importante parco della Municipalità di Pirri”.

“Da 12 anni aspettiamo l’ampliamento – commenta Enrica Fois, consigliera della Municipalità di Pirri -. Grazie all’assessore Angius che oggi ci ha informati dell’iter in atto. Questo ci fa ben sperare, nonostante la procedura complessa, il servizio verde con il suo assessore hanno esplicitato la volontà di chiudere questa lunga vicenda”.

