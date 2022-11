Dopo che nella giornata di venerdì 4 novembre sono stati trovati dei pavoni morti, il Comune di Cagliari ha deciso chiude a tempo indeterminato il parco di Monte Urpinu.

A partire dalla giornata del 5 novembre 2022 compresa e sino a data da destinarsi, il Parco di Monte Urpinu sarà chiuso per motivi igienico-sanitari, su provvedimento sanitario ordinatorio della competente ASL.

In queste ore il personale del Servizio Sanità Animale della competente ASL sta ponendo in essere misure atte ad evitare o limitare la diffusione della “Influenza Aviare” e per lo smaltimento di eventuali animali morti presso il Parco di Monte Urpinu.

La decisione è stata presa in seguito a rapporto di prova emesso dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con il quale viene confermata la presenza di casi di “Influenza Aviare” (IA) tipo A sottotipo H5.

