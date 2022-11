Finale incredibile per il Cagliari che ha accarezzato la vittoria per quasi tutto il secondo tempo ma si è fatto raggiungere nel finale. Col Sud Tirol finisce per 2-2 con le reti di Lapadula e Viola per i rossoblù, e la doppietta di Odogwu.

Decisiva una bambola difensiva per gli uomini di Liverani al 94’, quando ormai la partita era incanalata in maniera positiva. Il Sud Tirol ha infatti tirato due volte in porta segnando altrettante reti. Il Cagliari si è proposto meglio, ma ancora una volta è stato poco cinico.

Primo tempo che il Cagliari gestisce a livello di gioco senza produrre nulla di particolarmente interessante. E infatti alla prima occasione il Sud Tirol va in vantaggio: cross dall’out sinistro di Rover, Odogwu stacca meglio di Capradossi e di testa insacca alle spalle di Radunovic. I rossoblù si svegliano a questo punto e iniziano a macinare palleggio, fa però molta fatica nell’ offrire una azione pericolosa. Il gol del pareggio arriva al 39’ per un episodio: Viola su punizione colpisce il palo, sulla palla vagante si fionda Lapadula che non sbaglia.

Nella ripresa sono Deiola e Lapadula i più attivi, il loro colpo di testa manca il raddoppio per poco. Al 73’ un altro episodio favorevole ai rossoblù: Lapadula è steso in area, l’arbitro Baroni decreta il rigore dopo aver rivisto l’azione al Var. Viola va al dischetto e spiazza Poluzzi. Il portiere del Sud Tirol nega a Viola il tris, ma nell’ultima occasione i padroni di casa trovano il pari: Mazzocchi mantiene il pallone in area, sulla mischia si fionda Odogwu che batte Radunovic e fa esplodere il pubblico. Finisce così 2-2 con un finale incredibile.

