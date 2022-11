Ennesima truffa proveniente dalla Campania. Una 56enne cagliaritana residente a San Sperate, che come tanti si era avventurata nel web alla ricerca di occasioni irrinunciabili, ha avuto un’amara sorpresa. Aveva trovato una offerta particolarmente conveniente per assicurare la propria auto con una famosa Compagnia tramite una agente della quale era indicato il numero telefonico. Allo scopo di concludere e stipulare una polizza assicurativa RCA auto annuale, la donna aveva allora contattato l’interlocutrice che le forniva un codice IBAN sul quale pagare 512 euro, adempimento che veniva presto compiuto. Sarebbe dovuta seguire copia della polizza e della quietanza di pagamento.

In realtà non è giunto proprio nulla. La vittima ha allora accertato presto presso una filiale vera di quella Compagnia telefonica che quella polizza non esisteva: non risultava essere stata mai stipulata. A questo punto la donna ha fatto l’unica cosa che si poteva fare: andare alla Stazione Carabinieri di San Sperate per sporgere denuncia.

Indagando sul numero telefonico contattato dalla vittima e sull’utilizzatore del conto corrente postale, i militari sono riusciti ad identificare, anche con la collaborazione dei colleghi napoletani, la responsabile del raggiro. Si tratta di una 22enne di Sant’Antimo (Napoli) che è stata denunciata dai carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata.

