Era giunto agli onori delle cronache qualche giorno fa, allorquando era comparso sui social un messaggio audio con foto, postato probabilmente da un autista CTM delle linee urbane, che lo aveva indicato come persona violenta che amava compiere aggressioni gratuite e immotivate nei confronti di ignari passeggeri.

Dopo essersi beccato tre denunce a piede libero dai carabinieri di Cagliari, Quartu Sant’Elena e Villacidro (presso la stazione ferroviaria di San Gavino Monreale) ed essere stato arrestato a Sassari dall’Arma locale, sempre in relazione ad azioni violente nei confronti di persone incontrate per strada, è emerso ieri un altro episodio.

Il 19enne algerino, senza fissa dimora, attualmente ristretto al carcere di Bancali, è stato infatti querelato per il reato di percosse presso la Stazione di Monserrato da una 70enne vedova, pensionata del luogo. La donna era stata colpita senza motivo alcuno con uno schiaffone dallo straniero mentre transitava nella Piazza Matteotti di Cagliari. A parte il dolore e la sorpresa la donna non rimediava particolari danni dall’incredibile aggressione che non sapeva se ricondurre a follia o semplice cattiveria. Una foto dell’algerino è stata inserita dai carabinieri in un album fotografico recante immagini di giovani che gli somigliano. Tutto riconduceva a lui. In sede di individuazione fotografica la 70enne lo ha riconosciuto con assoluta certezza.

