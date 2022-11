Un uomo ed una donna, rispettivamente di 38 e 40 anni, sono stati arrestati a Sant’Antioco per i reati di detenzione e produzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante la notte i poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di Carbonia hanno svolto dei controlli presso un appartamento nel centro di Sant’Antioco, ritrovo da tempo di numerosi tossicodipendenti e ubicato in una zona dove vengono perpetrati numerosi furti in abitazione.

Una volta all’interno, gli Agenti hanno sorpreso due persone, un uomo ed una donna, intenti a vendere della sostanza stupefacente ad altri soggetti tossicodipendenti. Nei vari locali dell’appartamento sono stati recuperati e sequestrati circa 5 grammi di cocaina e 13 grammi di marijuana, nonché materiale utile per il confezionamento della sostanza stupefacente, compresi 3 bilancini di precisione.

La perquisizione, estesa anche ai domicili dei due soggetti, ha consentito inoltre di rinvenire la somma di 35 euro in contanti quale provento dell’attività illecita. Le due persone sono state accompagnate presso gli Uffici del Commissariato in stato di arresto in flagranza per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in attesa dell’udienza direttissima della mattinata odierna.

