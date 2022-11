“È mio intento rendere disponibile la città e il porto di Porto Torres ad accogliere i naufraghi della nave di Sos Mediterranèe Ocean Viking che dopo 20 giorni di navigazione si trova a poche miglia dal Mare di Sardegna. La mia comunità non vuole girarsi dall’altra parte, la città di Porto Torres è sempre stata una città accogliente e solidale con chi soffre. Non è sicuramente mio intento fare polemica con nessuno, figuriamoci col Governo del mio Paese ma la città che mi onoro di amministrare è sempre stata e sempre sarà una città accogliente, una città di porto e quindi un porto sicuro per chiunque”.

Lo ha dichiarato in un post su Facebook il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas, facendo seguito all’appello della Commissione Europea, che in un comunicato ufficiale, ha chiesto che tutte le persone soccorse che si trovano a bordo della nave diretta in Francia sbarchino immediatamente nel più vicino e sicuro.

La situazione a bordo della nave – sottolinea una nota della commissione – ha raggiunto un livello critico e deve essere affrontata con urgenza per evitare una tragedia umanitaria. A bordo della nave sono infatti presenti 234 persone, tra cui 55 minori e 15 donne.

