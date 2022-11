Si parla anche di Sardegna nella quinta e ultima stagione di “The Crown”, tra le serie più acclamate su Netflix, tutta incentrata sulla regina Elisabetta II e la famiglia reale.

Nell’ultimo capitolo sono gli eredi al trono Carlo e Diana i protagonisti principali, e in particolare gli anni di forte crisi di coppia seguiti dalla rottura del matrimonio e il tragico epilogo nel 1997 che vedrà la principessa del Galles morire in un incidente stradale a Parigi insieme al compagno dell’epoca Dodi Al Fayed.

La prima puntata parte dal 1985, anno della “seconda luna di miele” di Carlo e Diana – o così almeno verrà presentata dagli addetti stampa della famiglia reale. Tra le tappe che l’allora principe del Galles vuole visitare a bordo della Britannia c’è anche il “museo archeologico” di Olbia. Si tratta, però, di un errore narrativo in quanto in quegli anni i lavori di allestimento non erano ancora iniziati.

È vero, però, che in quell’anno la coppia approdò nell’Isola per ben due volte. La prima è il 19 aprile, quando Carlo e Diana atterrano all’aeroporto Costa Smeralda accolti dal sindaco di Olbia Renato Careddu, con Francesco Cossiga e il presidente della Regione Mario Melis, e una piccola folla in festa. Dopodiché ci si sposta in Limousine verso Porto Rotondo, precisamente alla Spaghetteria di piazza San Marco, dove è stato allestito il pranzo ufficiale con tanto di aragosta in insalata, spaghetti al pomodoro e cappuccino finale per Lady D.

A rileggere le cronache dell’epoca, il principe Carlo, dopo aver sottolineato le affinità tra i sardi e gli scozzesi, i gallesi e gli irlandesi, avrebbe chiesto al presidente della Regione Melis: “Ma davvero lei crede all’indipendenza?”.

Trascorsi una ventina di giorni, il 9 maggio, la coppia torna in Sardegna, questa volta via mare, con i due bambini al seguito, per poi viaggiare separati su due aerei diversi, in quanto il principe William non poteva viaggiare col padre. Diana, così come si vede nella prima puntata dell’ultima stagione, si presenta con un soprabito rosso e un timido sorriso.

Ma non sarà l’ultima volta che la principessa del Galles soggiornerà nell’Isola. Nel 1991, in seguito alla rottura con Carlo, Lady D trascorrerà una vacanza al mare, a Tavolara, insieme all’allora compagno, Dodi Al Fayed. Celebre lo scatto che la ritrae in bikini sul panfilo Alexander.

Ancora una volta, nel 1997, Diana torna in Sardegna, tra Porto Cervo, Tavolara e Porto Rotondo. Quelle saranno le ultime immagini della principessa prima del tragico evento che cambierà per sempre le sorti della sua famiglia e della corona britannica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it