Con l’arrivo della sosta per le gare delle nazionali e l’inizio dei mondiali di calcio, il Cagliari potrà allenarsi con calma in vista del rientro in campo previsto tra due settimane. Intanto però impazza il toto mercato in vista di gennaio e della riapertura delle trattative.

In questo momento i tifosi sognano. Perché i nomi di Radja Nainggolan e Joao Pedro si stanno avvicinando al Cagliari e potrebbero rappresentare un buon modo per spingere la squadra nella rincorsa alla Serie A.

Il belga ha appena “divorziato” dall’Anversa dopo una serie di comportamenti extra calcistici che hanno irritato la società. Il brasiliano invece può dire addio al Fenerbahce dopo le ultime poco brillanti prestazioni. I turchi lo hanno messo sul mercato e sono pronti a disfarsene già nel mercato invernale.

Le chance per un rientro dei due però sono molto scarse. Se per Nainggolan ci potrebbe essere un ultimo ritorno di fiamma (nonostante il belga abbia ancora il dente avvelenato con la società), per Joao Pedro le cose si fanno più difficili soprattutto sul lato economico.

